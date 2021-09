La definizione e la soluzione di: La sua farina va in crusca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIAVOLO

Curiosità/Significato su: La sua farina va in crusca Accademia della crusca L'Accademia della crusca (spesso anche solo la crusca) è un'istituzione italiana che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della lingua 36 ' (3 960 parole) - 13:22, 28 lug 2021

Altre definizioni con farina; crusca; Semplici biscotti con acqua e farina; L'acqua e farina che si dà a certi animali; Tipiche frittelle di farina; Lo è la dieta a base di farinacei; E' nero se contiene crusca; Arnese rurale simbolo dell'Accademia della Crusca; Nel riso e nella crusca; Gli studiosi dell'Accademia della Crusca;