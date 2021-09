La definizione e la soluzione di: Sostegno per impalcature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRAVE

Curiosità/Significato su: Sostegno per impalcature Scaffolding inglese scaffold, che, letteralmente, indica "impalcatura" o "ponteggio". Ci si riferisce alle impalcature di tipo edilizio, di legno o di acciaio, che 16 ' (2 150 parole) - 09:28, 13 giu 2021

Altre definizioni con sostegno; impalcature; Piattaforme di sostegno per monumenti ed edifici; Sostegno morale o materiale, aiuto; Temi di discussione ragioni a sostegno di tesi; 1 Sostegno principale; Le impalcature per rifare le facciate;