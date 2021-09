La definizione e la soluzione di: Sbiancati in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CEREI

Curiosità/Significato su: Sbiancati in volto Metonimia buona penna" / egli sa scrivere bene); l'effetto per la causa ("è sbiancato in volto" / "si è spaventato"); il contenente per il contenuto ("bere un bicchiere" 5 ' (541 parole) - 18:58, 14 apr 2021

Altre definizioni con sbiancati; volto; Travolto da un'auto; Un piccolo involto fumabile al tabacco; Sbiancare in volto; L'Harvey del cinema coinvolto nel #MeToo; Ultime Definizioni