La definizione e la soluzione di: Sacerdote... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SAC

Curiosità/Significato su: Sacerdote... in breve Sacerdote (ebraismo) sacerdote". Kohen viene frequentemente tradotto come "sacerdote", che sia ebraico o pagano, si veda i sacerdoti di Baal o Dagon, sebbene i sacerdoti cristiani 55 ' (6 769 parole) - 19:39, 26 mag 2021

Altre definizioni con sacerdote; breve; Il Vincenzo sacerdote e patriota risorgimentale; Sacerdotessa o moglie del sacerdote; Grande sacerdote ebreo; La veste liturgica del sacerdote; Fugace, di breve durata; Un breve consenso; La durata della laurea breve; Il breve tratto del cortile che arriva al garage; Ultime Definizioni