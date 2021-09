La definizione e la soluzione di: Il resto per il cameriere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANCIA

Curiosità/Significato su: Il resto per il cameriere Monty Python - Il senso della vita cameriere, un po' zoppo, che è un enorme elefante verde che regge un vassoio con due drink sopra. La soluzione del gioco è nell'obiettivo usato per riprendere 26 ' (3 536 parole) - 11:54, 15 ago 2021

