La definizione e la soluzione di: Quelle dei coltelli da pesce non sono affilate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LAME

Curiosità/Significato su: Quelle dei coltelli da pesce non sono affilate Coltello da pesce Caratteristica che distingue le posate da pesce dalle altre sono delle piccole tacche, come Quelle sulla lama del coltello in fotografia. ^ Posateria di sala 2 ' (163 parole) - 04:26, 16 nov 2017

Altre definizioni con quelle; coltelli; pesce; sono; affilate; Quelle Michelin premiano i ristoranti; Mark Twain scrisse quelle di Tom Sawyer; Quelle miliari sono anche figurate; Quelle da bollo sono fisiche o telematiche; Nei coltelli da pesce non sono affilate; Coltelli da macelleria; Chiamano dalle strade... per affilare i coltelli!; Coltelli da macellaio per tagliare e spezzare; Dà nome a un pesce; Mitologiche creature con la coda di pesce; Pesce in carpione; Pesce simile al branzino che può essere boccadoro; Sono uguali nel sigillo; Così sono spesso dette le campane delle chiese; Sono avvolti nell'ombra; Sono vicine nello smartphone; Nei coltelli da pesce non sono affilate; Hanno lame affilate; Ultime Definizioni