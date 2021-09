La definizione e la soluzione di: Prodotto per piatti vegani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEITAN

Curiosità/Significato su: Prodotto per piatti vegani Seitan (categoria piatti unici) (???): piatto cinese di glutine fritto, di colore marrone e spesso associato a funghi Shiitake. Cucina vegetariana Dieta vegetariana Cucina vegana Altri 4 ' (492 parole) - 11:11, 18 lug 2021

