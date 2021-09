La definizione e la soluzione di: Il pokerista non lo scarta nel tentativo di ingannare gli avversari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ASSO BALLERINO

Lo propone il pokerista; Una... puntata del pokerista; Vede anche al buio (ma non è il pokerista che azzarda); Un buon gioco del pokerista - Cruciverba; Se è azionario non si scarta; Anagramma di scartato che rima con patata; Si scarta per mangiarla; Si scarta quella che piace; Tentativo, sforzo; Tentativo... di conoscenza!; Come un tentativo andato a buon fine; Si corre in ogni tentativo azzardato; Tesi per ingannare; Raggirare, ingannare; Ingannare... il tempo!; Un'avversaria... come la Tiziana cantante; II dominio di chi governa senza avversari; Avversari degli Orazi; Gli avversari di NS;