La definizione e la soluzione di: Ospita il sito archeologico di Morgantina, in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AIDONE

Curiosità/Significato su: Ospita il sito archeologico di Morgantina, in Sicilia Morgantina su Morgantina sito ufficiale, su deadimorgantina.it. sito ufficiale del parco archeologico regionale di Morgantina, su regione.Sicilia.it. Morgantina - 36 ' (4 629 parole) - 15:42, 24 lug 2021

Altre definizioni con ospita; sito; archeologico; morgantina; sicilia; Ospita molti uccelli; Ospita le note; Le ospita l'ovile; Ospita... i fenomeni da circo; Andare a vedere un sito turistico; Il Burt noto compositore e pianista statunitense; Giovanni Battista, compositore e violinista; Vi si trova il sito archeologico di Petra; Vi si trova il parco archeologico di Scolacium; Vi si trova il sito archeologico di Petra; Insieme archeologico di tombe antiche; Ritrovato archeologico; Un burattinaio... siciliano; Città siciliana con la festa di Sant'Agata; Quelli siciliani furono un'insurrezione; Isola siciliana film del 1997 con Alessia Merz; Ultime Definizioni