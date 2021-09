La definizione e la soluzione di: Ortaggi a mazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Ortaggi a mazzi

Cima di rapa (categoria Collegamento interprogetto a Wikimedia Commons presente ma assente su Wikidata) infiorescenza alta rispetto alle altre varietà che si raccoglie in caratteristici mazzi legati per la vendita. La raccolta, scalare, si esegue in autunno, inverno 10 ' (1 251 parole) - 18:07, 27 mag 2021