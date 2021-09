La definizione e la soluzione di: Misura per tenute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETTARI

Curiosità/Significato su: Misura per tenute Antiche unità di Misura italiane Le antiche unità di Misura italiane furono unità di Misura locali in uso nel corso dei secoli nelle diverse zone del territorio italiano. Pur avendo spesso 42 ' (2 632 parole) - 20:27, 22 dic 2020

