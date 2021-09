La definizione e la soluzione di: Metallo da leghe per acciai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VANADIO

Curiosità/Significato su: Metallo da leghe per acciai Lega (metallurgia) ( leghe metalliche) Aggiungendo ad un Metallo A quantità crescenti di un Metallo B i punti di inizio e di fine solidificazione si abbassano gradualmente se i due metalli sono completamente 12 ' (1 471 parole) - 14:00, 22 mar 2021

Altre definizioni con metallo; leghe; acciai; Colpi di trave di legno o metallo; Un metallo argenteo presente nello xenotime; Metallo che è liquido anche a temperatura ambiente; Struttura di metallo usata per cuocere su braci; Un metallo impiegato in moltissime leghe; E' impiegato in molte leghe; Forma molte leghe leggere; Le colleghe... di Venere; Spettacolare ghiacciaio nel sud dell'Argentina; Vi sono acciaierie ILVA; Acciaio che non arrugginisce; Le grandi acciaierie di Taranto; Ultime Definizioni