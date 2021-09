La definizione e la soluzione di: La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CETARA

Curiosità/Significato su: La localita della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici è nata la sfogliatella); Il garum di Cetara o liquamen (antichissima salsa a base di interiora di pesce, diversa dalla tipica colatura di alici); Il pesto

Altre definizioni con località; della; provincia; salerno; nota; salsa; detta; de Mar. nota località balneare catalana; Località del pescarese un tempo detta Zepagattum; Località naturalistica nel sud dell'Alaska; Località del beneventano con lo Stretto di Barba; La sigla della Libia; L’architetto di Santa Maria della Salute, a Venezia; Le seguaci della Trimurti; L'attività della CIA; Is: bella spiaggia in provincia di Oristano; Provincia della Calabria; Un comune termale in provincia di Potenza; Provincia campana di monte Terminio e Montevergine; Sbocca nel golfo di Salerno; Ha le rovine vicino a Salerno; Il capoluogo di provincia campano tra Benevento e Salerno; Separa il golfo di Napoli da quello di Salerno; de Mar. nota località balneare catalana; Il taglio della banconota USA con Ulysses Grant; Una nota isola della baia di San Francisco; Il riposo recitato in una nota preghiera cattolica; Il bocciolo nella salsa tonnata; Salsa rossa piccante brevettata nel 1870; Salsa a base di peperoncino inventata negli USA; L'ingrediente base della salsa guacamole; Località del pescarese un tempo detta Zepagattum; Così è anche detta una bassa padella in ferro; Così è detta la classe... che comanda; Così è anche detta l'auto monovolume ing; Ultime Definizioni