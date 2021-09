La definizione e la soluzione di: Le guardie per il patrimonio boschivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORESTALI

Curiosità/Significato su: Le guardie per il patrimonio boschivo Corpo forestale dello Stato ( Guardia Forestale) Affiancavano il Nucleo investigativo antincendio boschivo (NIAB) che coordinava l'attività investigativa tesa ad identificare gli autori degli incendi boschivi. Erano 72 ' (7 448 parole) - 12:25, 30 ago 2021

