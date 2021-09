La definizione e la soluzione di: La giovane romana presa in ostaggio da Porsenna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CLELIA

Curiosità/Significato su: La giovane romana presa in ostaggio da Porsenna Clelia (categoria Personaggi della mitologia romana) vedi Clelia (nome). Clelia (in latino: Cloelia) è una figura della mitologia romana, presa in ostaggio da Porsenna. Porsenna, lucumone etrusco di Chiusi 3 ' (426 parole) - 20:50, 6 mar 2021

Altre definizioni con giovane; romana; presa; ostaggio; porsenna; Il Giovane Hans che dipinse Gli Ambasciatori; In gergo emiliano, un ragazzo molto giovane; Un giovane vegetale dotato già di tronco; Il cognome dell'autore de Il giovane Holden; Antica tassa romana sulle eredità: __ hereditatum; Nota via romana dello shopping di lusso; Via consolare romana che univa Roma a Firenze; Potente fionda da guerra romana; L'acqua... presa dal cielo; Raccolgono attività e passività di un'impresa; Come l'impresa realizzata con un aeromobile; Ha una sorpresa nel cioccolato; L'ostaggio... meno saggio; Si paga per far liberare un ostaggio; Quella di un ostaggio... richiede il pagamento di un riscatto; Attentò a Porsenna; Città-stato etrusca su cui regnò Porsenna; La giovane romana che sfuggì a Porsenna; __ Scevola: attentò alla vita di Porsenna; Ultime Definizioni