La definizione e la soluzione di: La finestra aperta in alto.

Soluzione 8 lettere : VASISTAS

Curiosità/Significato su: La finestra aperta in alto finestra aperta La finestra aperta è un dipinto di Henri Matisse del 1905. Il soggetto del dipinto è un tema ricorrente nella lunga carriera artistica di Matisse. L'opera 3 ' (323 parole) - 19:05, 28 gen 2021

Altre definizioni con finestra; aperta; alto; Una finestra divisa da due pilastrini; Si innesta su un tetto con una finestra; Finestra sporgente... italianizzata!; Uno scuretto della finestra; Struttura aperta verso l'esterno adorna di colonne; Il 20 settembre 1870 vi fu aperta una breccia; L'espressione di... due punti e parentesi aperta; Una tipica calzatura aperta estiva; Sussulto, salto, scossone; Monte tra Lombardia e Trentino alto 3905 metri; Il Seppi tennista altoatesino; Leggendaria compositrice persiana altomedievale; Ultime Definizioni