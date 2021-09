La definizione e la soluzione di: Dà farina per il pane nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEGALE

Curiosità/Significato su: Da farina per il pane nero pane nero storicamente tre variazioni di pane nero: il Vinschger Paarl: questo pane viene impastato usando farina di segale e grano; il panino viene ottenuto unendo 5 ' (545 parole) - 08:27, 26 ago 2021

Altre definizioni con farina; pane; nero; Farina di manioca; La sua farina va in crusca; Semplici biscotti con acqua e farina; L'acqua e farina che si dà a certi animali; Celebre canzone bossanova: __ de Ipanema por; Suono come quello di un campanello; Maria Antonietta le voleva dare al posto del pane; Applicati sul pane con cucchiaio o coltello; I grani come il miglio e l'orzo nero; Dicono la porti il gatto nero che attraversa; Il Francesco attore nelle serie Boris e Nero Wolfe; Uccise Agrippina, madre di Nerone, nel 49 d.C; Ultime Definizioni