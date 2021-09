La definizione e la soluzione di: Si dicono con l'intenzione di far ridere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SPIRITOSAGGINI

Curiosità/Significato su: Si dicono con l intenzione di far ridere Kyrie eleison (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) che si dicono tre volte ciascuna: Nelle litanie e nella messa con la riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II le tre invocazioni si dicono due 15 ' (1 967 parole) - 10:06, 19 lug 2021

