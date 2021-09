La definizione e la soluzione di: I dadi in geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CUBI

Curiosità/Significato su: I dadi in geometria Bullone (sezione Designazione dadi) forma esagonale. A seconda dell'altezza, i dadi sono classificati in alti, normali e bassi. Poiché le viti e i dadi sono unificati, tutte le relative caratteristiche 24 ' (2 722 parole) - 18:35, 5 ago 2021

