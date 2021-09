La definizione e la soluzione di: Si corre in Piazza del Campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PALIO

Curiosità/Significato su: Si corre in Piazza del Campo Mausoleo di Augusto (categoria Roma R. IV Campo Marzio) noto come Augusteo, è un monumento funerario situato in Piazza Augusto Imperatore, nel rione Campo Marzio, a Roma. Risalente al I secolo a.C., il mausoleo 18 ' (2 074 parole) - 16:20, 26 giu 2021

Altre definizioni con corre; piazza; campo; Una Casa concorrente di Nikon e Leica; A quella fumogena possono ricorrere i militari; Sul conto corrente figura come una sottrazione; In un gioco ci si corre dentro saltando; Gli si deve una fontana di Piazza Navona; Una nota piazza monumentale barocca di Roma; Il Corrado che conduce Piazzapulita; Colle romano affacciato su Piazza del Popolo; Riducono estremamente il campo visivo del cavallo; Come un campo coltivabile; Il segmento del campo da basket per il tiro libero; Una laurea meritata sul campo: __ causa lat; Ultime Definizioni