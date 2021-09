La definizione e la soluzione di: Congegni per sollevare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BINDE

Curiosità/Significato su: Congegni per sollevare Cric (categoria Attrezzi per meccanica) tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o cricco , più correttamente martinetto, è un attrezzo per sollevare un veicolo a ruote 5 ' (587 parole) - 10:26, 28 ago 2019

Altre definizioni con congegni; sollevare; Congegni nascosti che catturano; TV show di lotta fra congegni telecomandati ing; Congegni per la cattura dei roditori; Nei congegni a scatto; Sollevare... le antenne!; Macchina per sollevare pesi; Serve per sollevare liquidi; Evitano di scottarsi le dita nel sollevare le pentole;