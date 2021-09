La definizione e la soluzione di: La condizione del sub che s'immerge senza bombole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : APNEA

Curiosità/Significato su: La condizione del sub che s immerge senza bombole salvata da Inventore che stava facendo la sua prima prova di immersione. La sirena viene portata al villaggio e Grande Puffo la immerge in una vasca con una

