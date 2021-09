La definizione e la soluzione di: Ha il collo c la caviglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIEDE

Curiosità/Significato su: Ha il collo c la caviglia caviglia Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi caviglia (disambigua). Nell'anatomia umana la caviglia è la regione di raccordo fra gamba e piede, nell'ambito 5 ' (605 parole) - 10:02, 15 apr 2021

Altre definizioni con collo; caviglia; Collo postale; Un collo robusto e tozzo; Ha il collo lungo e il becco piatto; Collocare, posizionare; Sporgenza ossea della caviglia; Piccole ossa dell'articolazione della caviglia;