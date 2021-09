La definizione e la soluzione di: In chimica indica l'idrogeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACCA

Curiosità/Significato su: In chimica indica l idrogeno Nomenclatura chimica di idrogeno: ioduro di idrogeno, fluoruro di idrogeno, cloruro di idrogeno. ** pur non essendo un composto binario, per le sue proprietà chimiche è tradizionalmente 44 ' (4 016 parole) - 14:03, 27 lug 2021

Altre definizioni con chimica; indica; idrogeno; In chimica, grasso che può essere mono-, di-, tri-; Antica arte da cui è derivata la chimica; Può essere chimica, matematica, .; Un gas da guerra chimica; Avverbio che indica la peggiore delle ipotesi; Indicato o mandato dal fato per uno scopo; Lo è la situazione equivalente indicata dall'ISEE; Indica dosi pari; Idrogeno e Ossigeno; Il prozio e il trizio lo sono dell’idrogeno; La pronuncia dell'ordigno nucleare all'idrogeno; La lettera dell'idrogeno; Ultime Definizioni