La definizione e la soluzione di: Un cane come Rex. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PASTORE TEDESCO

Curiosità/Significato su: Un cane come Rex Il commissario Rex omicidi" di Vienna, i cui poliziotti sono affiancati da un cane da pastore tedesco di nome Rex, eccezionale animale che aiuta a risolvere i casi ricercando 14 ' (1 317 parole) - 11:40, 14 ago 2021

