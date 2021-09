La definizione e la soluzione di: La candidatura per la Presidenza degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NOMINATION

Curiosità/Significato su: La candidatura per la Presidenza degli Stati Uniti Presidente degli Stati Uniti d'America Presidente degli Stati Uniti d'America (in inglese: President of the United States of America; sigla: POTUS) è il capo di Stato e il capo del governo degli Stati 67 ' (8 108 parole) - 20:32, 31 ago 2021

