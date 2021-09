La definizione e la soluzione di: Canaveral, la base in Florida di lanci spaziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAPE

Curiosità /Significato su: Canaveral, la base in Florida di lanci spaziali John F. Kennedy Space Center ( Centro spaziale John Fitzgerald Kennedy) Center), è la struttura per il lancio di veicoli spaziali (spazioporto) della NASA e si trova a Cape Canaveral sull'isola Merritt in Florida, USA. Cape 61 ' (7 569 parole) - 10:13, 10 ago 2021

Altre definizioni con canaveral; base; florida; lanci; spaziali; Insalata thailandese a base di papaya verde tha; Discriminano le persone in base alle capacità ; Il Manetta aiutante del commissario Basettoni; Prominenza muscolare alla base del pollice; Litorale USA col Connecticut e la Florida ing; Località turistica della Florida vicino l'Alabama; Relativo alle isole fra Florida e Venezuela; Città della Florida del parco Disneyworld; Si lanciano gridando; Arma lanciarazzi inventata negli anni '40 ing; Gioco in cui si lancia un sacchetto di mais ing; Tipo di bilancia a più leve; Il pianeta da salvare nel film Balle spaziali; Fu il nome di molte missioni spaziali USA; Protegge le capsule spaziali al rientro nell’atmosfera; Nome di sonde spaziali lanciate dagli Stati Uniti; Ultime Definizioni