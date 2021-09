La definizione e la soluzione di: Le 18 buche... in formato ridotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINIGOLF

Curiosità/Significato su: Le 18 buche... in formato ridotto Brianza da golf a 18 buche "Golf Club Carimate" - Carimate Campo da golf a 18 buche "Golf Club Lecco" - Annone di Brianza Campo da golf a 18 buche "Golf Club 82 ' (10 397 parole) - 20:03, 26 ago 2021

Bucherellato come vecchi mobili; Bucherellata... come la pietra pomice!; Diciotto buche in piccolo; Ha le buche nelle sponde; Una vetrina... in formato editoriale; Un formato extralarge di bottiglie di vino fra; Formato per bottiglie di vino da 27 litri; Formato di farmaco ad azione locale o sistemica; Treno interregionale con ridotto numero di fermate; Ridotto d'intensità o di quantità; In romanesco, marcio e malridotto; Abitazioni a canone ridotto case __;