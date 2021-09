La definizione e la soluzione di: Un agrume per spremute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POMPELMO

Curiosità/Significato su: Un agrume per spremute Citrus australasica australasica F.Muell., 1858 è un agrume di origine australiana, noto comunemente come caviale di limone o Finger Lime per via delle vescicole presenti 5 ' (614 parole) - 04:37, 14 gen 2021

Altre definizioni con agrume; spremute; Agrume che dà una bibita amarognola; Un agrume ibrido; Agrume dell'albero citrus paradisi; Un agrume che può essere rosa; Verdastra come le drupe spremute dal frantoio; Spremute di agrumi; Succosi frutti per spremute; Un grosso agrume per spremute amarognole; Ultime Definizioni