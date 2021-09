La definizione e la soluzione di: Il Veltroni ex sindaco di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : WALTER

Curiosità/Significato su: Il Veltroni ex sindaco di Roma Vittorio Veltroni Vittorio Veltroni (Tripoli, 26 novembre 1918 – Roma, 26 luglio 1956) è stato un giornalista, conduttore radiofonico e sceneggiatore italiano; fu il padre 8 ' (878 parole) - 22:44, 2 ago 2021

Altre definizioni con veltroni; sindaco; roma; Sergio, ex sindacalista CGIL e sindaco di Bologna; Il Sala eletto sindaco di Milano nel 2016; Il Leonardo sindaco di Firenze dal 1999 al 2009; Città siciliana di cui è stato sindaco Enzo Bianco; Nome greco dell'Ercole romano; I misteri di __, romanzo di Ann Radcliffe del 1794; Antica tassa romana sulle eredità: __ hereditatum; La fata __, romanzo di Daniel Pennac del 1987; Ultime Definizioni