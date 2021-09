La definizione e la soluzione di: Uno sportivo come David Pasqualucci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARCIERE

Curiosità/Significato su: Uno sportivo come David Pasqualucci David Pasqualucci David Pasqualucci (Genzano di Roma, 27 giugno 1996) è un arciere italiano. Nato a Genzano da padre italiano e madre thailandese, si è trasferito giovanissimo 4 ' (299 parole) - 14:52, 17 apr 2020

Area ristoro e relax di un circolo sportivo ing; Uno sportivo in occhialini; Un gesto nobile, sportivo e non fra; Azienda di abbigliamento sportivo nata a Monza; Sottomesso... come un bue; Un musicista come Jaco Pastorius; Come un momento cruciale e tanto atteso; Come una certezza... messa in discussione; Uno abile è David Copperfield; Il method in un film di David Cronenberg ing; Lo sono David Gandy e Sean O'Pry; Un film di David Fincher con Jake Gyllenhaal;