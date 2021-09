La definizione e la soluzione di: Superata, non al passo coi tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OBSOLETA

Curiosità/Significato su: Superata, non al passo coi tempi passo San Boldo Il passo San Boldo (talvolta italianizzato impropriamente in passo di Sant'Ubaldo) è un valico che mette in comunicazione i due versanti delle prealpi 7 ' (785 parole) - 19:41, 9 mag 2021

Altre definizioni con superata; passo; tempi; Superata con un balzo; Insuperata bravura; Nel rugby deve essere superata per depositare la palla; Prossimo al trapasso; Parecchio instabile, come un passo incerto; __ Transfer, romanzo di John Dos Passos del 1925; Comune al confine con l'Austria di un noto passo; Piazze d'altri tempi; Il tempio di Temi; Il comune napoletano con il tempio di Serapide; Rapine di massa in tempi di guerra;