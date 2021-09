La definizione e la soluzione di: Suona in dischi e concerti senza essere nella band. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TURNISTA

Curiosità/Significato su: Suona in dischi e concerti senza essere nella band The Rolling Stones (categoria Gruppi musicali in attività) gruppo in cui Suona Charlie Watts. La settimana successiva entra nella band, facendosi chiamare Elmo Lewis, e per la prima volta Charlie e Brian si 50 ' (6 092 parole) - 22:44, 26 ago 2021

