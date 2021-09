La definizione e la soluzione di: Sorvegliare, prendersi cura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Sorvegliare, prendersi cura

cura di sé Autocompassione Amor proprio Misericordia Sourveiller et punir, 1975, tr. it. Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976 Why study Power: the Question of the Subject 12 ' (1 578 parole) - 09:12, 25 mag 2021