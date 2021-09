La definizione e la soluzione di: Sono in testa... agli artiglieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AR

Curiosità/Significato su: Sono in testa... agli artiglieri Reggimenti di artiglieria dell'Esercito Italiano esposta la lista dei reggimenti di artiglieria dell'Esercito Italiano (la lista non è completa). In alcuni casi Sono citati anche i gruppi poiché nell'Esercito 68 ' (8 252 parole) - 04:23, 15 mag 2021

Altre definizioni con sono; testa; agli; artiglieri; Sono simbolo di schiavitù; Sono...pari nella forza; Sono noti per le promesse; In casa non possono mancare di carta igienica; Noto brano di Ennio Morricone per Giù la testa; Un sinonimo di testardo; Incaponiti, intestarditi; E' in testa alla classifica; Precede Jima nel nome di un'isola giapponese dove si svolse una storica battaglia; La sua fine si taglia all'inizio; Il Salvo carabiniere Medaglia d'oro alla memoria; Il bellu guaglione cantato da Renato Carosone; Un colpo di artiglieria pesante; Grosso pezzo d'artiglieria; Tozzi pezzi di artiglieria; Pezzo d’artiglieria; Ultime Definizioni