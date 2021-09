La definizione e la soluzione di: Se sono russe non sono sempre innevate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONTAGNE

Curiosità/Significato su: Se sono russe non sono sempre innevate Andermatt (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Andermatt fu teatro di uno scontro tra le truppe napoleoniche e quelle russe comandate da Aleksandr Vasil'evic Suvorov, in avanzata dall'Italia settentrionale 5 ' (491 parole) - 10:01, 9 mar 2021

