La definizione e la soluzione di: Se sono di mare non vanno nella macedonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRUTTI

Curiosità/Significato su: Se sono di mare non vanno nella macedonia Europa (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Bulgaria, Croazia, Grecia, macedonia del Nord, Serbia, Montenegro e Kosovo), Malta, la Turchia europea e l'isola di Cipro. A volte sono inclusi nell'Europa meridionale 110 ' (10 136 parole) - 19:52, 18 ago 2021

