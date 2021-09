La definizione e la soluzione di: Social creato nel 2010 in cui catalogare immagini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PINTEREST

Curiosità/Significato su: Social creato nel 2010 in cui catalogare immagini Pinterest (categoria Servizi di reti Sociali) Pinterest permette agli utenti di creare bacheche in cui catalogare le immagini presenti nelle pagine web in base a temi predefiniti oppure da loro scelti 9 ' (1 125 parole) - 21:28, 24 ago 2021

Altre definizioni con social; creato; 2010; catalogare; immagini; Ben inserito in un gruppo sociale; Il nome del Partito della rinascita socialista araba; Molto aperti nelle relazioni sociali; Caratterizzati da problemi psicofisici o sociali; Villico fannullone dei fumetti creato da Al Capp; L'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi; Celebre manga creato da Kentaro Miura; Il noto creatore americano di Tom Sawyer; L'eletto a governare il Veneto nel 2010; Pellicola di Ken Loach del 2010; La riforma sanitaria USA del 2010 ing; Nota monovolume della Fiat prodotta fino al 2010; Catalogare in mezzo; Catalogare... in mezzo; Il cartellone pubblicitario in cui si susseguono immagini diverse; Controllo medico tramite immagini su un video; Il famoso poeta russo dell'immaginismo; Relativo alle immagini; Ultime Definizioni