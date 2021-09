La definizione e la soluzione di: Scoraggiato... come un terreno appiattito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DEPRESSO

Curiosità/Significato su: Scoraggiato... come un terreno appiattito comunisti dell'Europa orientale l'interesse del pubblico per gli UFO era scoraggiato. Negli anni cinquanta, i governi del blocco sovietico affermavano che

