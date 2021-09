La definizione e la soluzione di: Sbiancare in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IMPALLIDIRE

Curiosità/Significato su: Sbiancare in volto Elisabetta I d'Inghilterra cosmetico a base di piombo molto diffuso all'epoca e utilizzato per Sbiancare il volto. Elisabetta fu sepolta nell'abbazia di Westminster, di fianco alla 46 ' (5 484 parole) - 16:39, 9 ago 2021

Altre definizioni con sbiancare; volto; Sostanza usata per sbiancare; L'Harvey del cinema coinvolto nel #MeToo; Ferito e segnato irrimediabilmente in volto; Il risvolto nella sartoria francese fra; Una parte prominente del volto... in piccolo; Ultime Definizioni