La definizione e la soluzione di: È rotta in un'opera di Frida Kahlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLONNA

Curiosità/Significato su: e rotta in un opera di Frida Kahlo Tehuantepec (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) regione. La città è famosa per le sue donne ed i loro abiti tradizionali, utilizzati anche da Frida Kahlo. Tehuantepec ha una reputazione di "società matriarcale" 41 ' (5 227 parole) - 16:49, 12 feb 2021

Altre definizioni con rotta; opera; frida; kahlo; Si innalza dal pavimento della grotta; Un appello che fa cambiare rotta; Appello che fa cambiare rotta; Una voce... da grotta!; Opera a carattere riassuntivo, compendio; Insieme a Ricciardo in un'opera di Rossini; Svolgere delle operazioni matematiche; Soldati USA preposti a operazioni anfibie ing; Quella di Frida Kahlo ha la maschera della morte; Il cervo dipinto da Frida Kahlo; Per gli Inglesi è Friday; Quella di Frida Kahlo ha la maschera della morte; Il cervo dipinto da Frida Kahlo; Ultime Definizioni