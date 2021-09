La definizione e la soluzione di: Roccia sedimentaria usata per ricoprire le strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASFALTO

Curiosità/Significato su: Roccia sedimentaria usata per ricoprire le strade [Decisioni in merito alla classificazione stradale per le strade statali, strade regionali e strade locali], su narodne-novine.nn.hr. URL consultato il

Altre definizioni con roccia; sedimentaria; usata; ricoprire; strade; La roccia... degli spaghetti; Un tipo di roccia... molto vivace; Roccia durissima; Blocco di roccia; Sedimentaria... senza menta!; Lega di rame, zinco e stagno usata per decori; Tipo di acqua usata per rimuovere il trucco; Sostanza usata nella cura del diabete; Un'influenza come quella causata dal virus H5N1; Ricoprire di una protezione lucida e dura; Frammenti rocciosi usati per ricoprire strade; Ricoprire una ferita; Strada di collegamento tra due autostrade; Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade; Azienda che cura le strade sigla; La fine delle strade;