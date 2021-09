La definizione e la soluzione di: Il riposo recitato in una nota preghiera cattolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETERNO

Curiosità/Significato su: Il riposo recitato in una nota preghiera cattolica preghiera a san Michele La preghiera a san Michele Arcangelo è un insieme di preghiere della tradizione cristiana cattolica. Nel XVIII secolo, Paolo V promulgò il Messale romano 38 ' (3 995 parole) - 14:53, 11 mag 2021

