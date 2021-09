La definizione e la soluzione di: Rimessi in funzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RIPRISTINATI

Curiosità/Significato su: Rimessi in funzione Domotica (sezione Esempi di nuove funzioni derivate dalla interconnessione degli impianti) rimessa in funzione. Affidabilità: il sistema funziona sempre, senza richiedere particolari attenzioni; anche in caso di guasti esso deve essere in grado 33 ' (4 184 parole) - 15:08, 15 lug 2021

