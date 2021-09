La definizione e la soluzione di: Riconosciuti in modo solenne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANCITI

Curiosità/Significato su: Riconosciuti in modo solenne Associazione (diritto) ( Associazione non riconosciuta) delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, dettando un'unica norma espressa: l'art. 14 cod. civ. che impone la formalità solenne dell'atto pubblico 18 ' (2 244 parole) - 17:41, 16 ago 2021

