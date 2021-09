La definizione e la soluzione di: Il reo che si autoaccusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Il reo che si autoaccusa

Brocardo manifesta (ovvero: chi avanza delle scuse non richieste, si autoaccusa). Ignorantia legis non excusat: non si perdona l'ignoranza della legge, cioè la non conoscenza 9 ' (1 123 parole) - 06:40, 26 mag 2021