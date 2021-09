La definizione e la soluzione di: Quello d'argento si usa in medicina e fotografia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IODURO

Curiosità/Significato su: Quello d argento si usa in medicina e fotografia Oro (sezione Abbondanza e disponibilità) odierna) è stato usato come controvalore per le emissioni valutarie degli Stati, come avveniva all'interno del cosiddetto gold standard. Si usa inoltre in gioielleria 61 ' (6 379 parole) - 11:19, 30 ago 2021

Altre definizioni con quello; argento; medicina; fotografia; Tiepolo dipinse quello di Antonio e Cleopatra; Quello da portata è tra i più grandi; C'è quello Piceno... e Satriano; C'è quello di Gramigna in una novella di Verga; Un film di Dario Argento del 1993 con Piper Laurie; Il mazziere... di Dario Argento; Grosse monete d'argento tardo medievali; L'argento nelle formule; Il greco considerato padre della medicina; In medicina, l'apparecchio con il nebulizzatore; Una bottega di erbe medicinali; Quelli di sodio, stronzio e magnesio si usano in medicina; Grado che misurava la sensibilità in fotografia; Antica fotografia; Una fotografia dalla cintola in su; La fotografia scattata dal cielo; Ultime Definizioni