La definizione e la soluzione di: Vi si può servire la macedonia in tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCODELLA

Curiosità/Significato su: Vi si puo servire la macedonia in tavola Voltaire (sezione Di nuovo in Francia (1728–1749): la relazione con la Châtelet) cosiddetto socratico. ^ Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire écrits par lui même / Memorie per servire alla Vita del signor Voltaire, scritte 170 ' (18 358 parole) - 17:32, 27 ago 2021

Altre definizioni con servire; macedonia; tavola; Contenitore con manici per servire minestre; Ciotola usata in cucina per servire cibi; Un arnese che puo servire a tutto e a niente; Si usa per servire il matcha; Se sono di mare non vanno nella macedonia; Cubetti gialli nella macedonia di frutta; Cubetti gialli nella macedonia; Si affetta per la macedonia; Una tavola per surfare sul bagnasciuga ing; Con la sua tavola cavalca le onde ing; In tavola con l'aceto; Una tavola... di riepilogo; Ultime Definizioni