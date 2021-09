La definizione e la soluzione di: In provincia di Padova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ESTE

Curiosità/Significato su: In provincia di Padova provincia di Padova cercando l'omonima provincia del Regno Lombardo-Veneto, vedi provincia di Padova (Lombardo-Veneto). La provincia di Padova è una provincia italiana del Veneto 16 ' (1 033 parole) - 14:42, 25 ago 2021

Altre definizioni con provincia; padova; Il territorio di una provincia del sud Lombardia; La provincia di Sanremo e Ventimiglia; Vino bianco DOC della provincia di Bolzano; La provincia argentina con capitale Santa Rosa; Il Santo protettore di Padova; Padova sulle auto; Il santo di Padova... nato a Lisbona; Vi nacque sant'Antonio da Padova; Ultime Definizioni