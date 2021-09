La definizione e la soluzione di: Profumato, spesso in maniera gradevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ODOROSO

Curiosità/Significato su: Profumato, spesso in maniera gradevole Asimina triloba schiudono in aprile (in Italia), prima delle foglie. I fiori hanno odore leggerissimo e quasi impercettibile, leggermente putrido e certamente non gradevole (sono 26 ' (3 347 parole) - 05:25, 26 mag 2021

Altre definizioni con profumato; spesso; maniera; gradevole; Un fiore profumato delle iridacee come la refracta; Profumato, insaporito; Profumato, olente; Un fiore molto profumato; Locale spesso usato per la conservazione dei vini; Capacità citata spesso insieme a quella di volere; Spesso hanno un'anima scura; Alti alberi dalla corteccia spesso grigia; In maniera assoluta, totalmente; Il maialino cotto alla maniera sarda; Indicati in maniera accusatoria; In maniera accorata ed energica; Gradevole armonia di suoni; Gradevole brano musicale; Gradevole, simpatico; Anche quello amaro è gradevole; Ultime Definizioni